«Это нельзя забывать»: Блокадница Ильдиган Юсупова поделилась своей историей

Сегодня 75 лет со дня полного снятия блокады. Ленинградский день победы. 900 дней, которые потрясли мир. Это великий подвиг, который никогда не померкнет в памяти поколений. И мы с вами за это в ответе. Ведь тех, кто пережил блокаду с каждым годом становится все меньше. Их страшные воспоминания — это главный документ эпохи. Важно сохранить их, и передать нашим детям. В преддверии праздника мы решили сделать подарок жительнице Уфы Ильдиган Юсуповой.

Будучи ребенком всю блокаду, она провела в Ленинграде, а после снятия фашистской осады ее вместе с мамой эвакуировали в Башкирию. На этой неделе мы пригласили всю семью в Петербург.

И вот спустя 75 лет о своем тяжелом и трагическом детстве она рассказывает маленькой правнучке Насте, которая впервые приехала в город, где родилась ее прабабушка, и где провела те самые 900 дней.

— Мама с папой приехали в 30-х годах на строительство Ижорского завода. Я родилась в этих домах. Когда началась война 22 июня папу призвали сразу на фронт. Как раз в обороне их полк стоял.

Мама говорила искать пропитание по окраине, около частных домов. Собирали лебеду, щавель, картошку выкапывали, по помойкам даже собирали очистки, капустные кочерыжки. А снег, снег-то был желтый. По рупору военные кричат, чтоб не трогали снег, он ядовитый. Но женщины ночью выйдут, сгребут, где чисто, наберут, на буржуйке растопят и кочерыжки отпаривают или супчик сварят из картофельной кожуры. Дров не было. Но деревья не рубили. Ломали прилавки в магазинах, брошенные дома. Только бы согреть детей. Так жили. Кто выживал, а кто умирал, — вспоминает блокадница.

Когда блокаду прорвали, Ильдиган Юсупова вместе с мамой смогли эвакуироваться.

— Тут папа пришел и сказал: «Давай на санки, и по Ладоге за людьми. Люди потоками будут идти и машины». Мама меня укутала в ватное одеяло, чемоданчик собрала, посадила сверху и поехали. И вот под обстрел попали. Помню, как осколок запутался и дымился. Мама оглянулась, увидела дым, быстренько посмотрела на осколок и выкинула, пальцы даже обожгла себе. Вот так вот жива осталась, - запомнила она страшный момент.

На «Дороге жизни» блокадники наблюдала страшные сцены.

— Дети плакали в вагонах. Некоторые матери не могли вытерпеть плача, сердце обрывалось. Детки просят кушать, а есть нечего. Потом добрались до какой-то станции на Ладоге, там из рупора стали кричать: «Сейчас будет сытно, сейчас будет еды много, не наедайтесь, пожалуйста, будет очень плохо вам, — поделилась она воспоминанием.

По мнению Ильдиган Юсуповой, военное поколение чувствовало свою ответственность. Люди жили страхом за детей, за отчизну, за все, что могло достаться Гитлеру.

— То, что каждый год отмечается День Победы, День снятие блокады — это очень показательно. Дети обязательно должны все запомнить. Это нельзя забывать, ни в коем случае, — поделилась она своим мнением.

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