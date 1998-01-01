Минобороны Венесуэлы назвало предателем военного атташе своего посольства в США

Министерство обороны Венесуэлы прокомментировало обращение военного атташе посольства республики в США Хосе Луиса Сильвы. Ранее он выразил поддержку оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом страны, сообщает Экономика сегодня.

В военном ведомстве Боливарианской Республики подчеркнули, что «выходка» дипломата по сути является изменой Отечеству и актом трусости. После этих событий Хосе Луис Сильва не имеет права представлять дипмиссию в США и выполнять обязанности военного атташе.

Ранее Пятый канал сообщал, что Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС, которые пригрозили признать временным президентом Боливарианской Республики провозгласившего себя исполняющим обязанности главы государства Хуана Гуайдо, если в течение восьми дней в стране не будут назначены досрочные выборы.