Владимир Путин провел встречу с главой Петербурга Александром Бегловым

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Беглов поблагодарил президента РФ за выделение из резервного фонда средств на создание музея блокады Ленинграда.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провел в воскресенье, 27 января, рабочую встречу с главой Петербурга Александром Бегловым, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Беглов, в частности, поблагодарил Путина за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда».

Как ранее сообщал Пятый канал, Путин поручил частично компенсировать затраты на создание музея блокады Ленинграда.

27 января отмечается 75-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Российский президент возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленобласти и на Пискаревском кладбище в Петербурге.

Путин также посетил выставку патриотического объединения «Ленрезерв», на которой представлены экспонаты из блокадного города.

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