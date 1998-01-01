По факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении предметов особой ценности после кражи из Третьяковской галереи картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По факту похищения картины с выставки одного из музеев столицы следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность» , — заявила Ирина Волк.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов после того, как был проведен опрос свидетелей и осмотрено место происшествия, установила приметы похитителей.

Пятый канал сообщал о том, что по предварительным данным подозреваемым в краже является мужчина, которому на вид 20 — 25 лет, рост 170 — 172, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие, непропорциональное большое лицо, высокий лоб, сильно выражены скулы. Мужчина был одет в темно-синий джемпер или водолазку, а также темно-синие джинсы.

Также были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых виден мужчина, предположительно являющийся похитителем произведения искусства.

Ранее также сообщалось о том, что полотно Куинджи, оценочная стоимость которого составляет примерно 1 миллион долларов, застраховано на сумму в 12 миллионов рублей. Однако после стало известно, что застрахована картина была только на время транспортировки и монтажа, но не на период выставки. Эта информация содержится в конкурсной документации на страхование экспонатов выставки, информирует ТАСС.

На период экспонирования в Третьяковской галерее страховались только пять картин из зарубежных фондов: «Волга» из Азербайджанского национального музея искусств имени Р. Мустафаева, «Ночь над Днепром», «Дерево», «Березовая роща», «В тумане» из Национального художественного музея Республики Беларусь.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с очевидцем кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи.