По факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении предметов особой ценности после кражи из Третьяковской галереи картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По факту похищения картины с выставки одного из музеев столицы следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», — заявила Ирина Волк.
Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов после того, как был проведен опрос свидетелей и осмотрено место происшествия, установила приметы похитителей.
Пятый канал сообщал о том, что по предварительным данным подозреваемым в краже является мужчина, которому на вид 20 — 25 лет, рост 170 — 172, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие, непропорциональное большое лицо, высокий лоб, сильно выражены скулы. Мужчина был одет в темно-синий джемпер или водолазку, а также темно-синие джинсы.
Также были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых виден мужчина, предположительно являющийся похитителем произведения искусства.
Ранее также сообщалось о том, что полотно Куинджи, оценочная стоимость которого составляет примерно 1 миллион долларов, застраховано на сумму в 12 миллионов рублей. Однако после стало известно, что застрахована картина была только на время транспортировки и монтажа, но не на период выставки. Эта информация содержится в конкурсной документации на страхование экспонатов выставки, информирует ТАСС.
На период экспонирования в Третьяковской галерее страховались только пять картин из зарубежных фондов: «Волга» из Азербайджанского национального музея искусств имени Р. Мустафаева, «Ночь над Днепром», «Дерево», «Березовая роща», «В тумане» из Национального художественного музея Республики Беларусь.
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