Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи

МВД РФ в понедельник, 28 января, опубликовало видео задержания и допроса подозреваемого в похищении накануне картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи, — сообщила СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — Хищение предметов, имеющих особую ценность.

ЧП произошло накануне. Зайдя в помещение музея, когда там было много посетителей в связи с проводимой в Третьяковке выставки, подозреваемый снял со стены картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» и, отойдя за колонну, вынул ее из рамы и ушел.

Произошедшее взял под личный контроль начальник ГУВД Москвы Олег Баранов. Являясь бывшим оперативником, он настолько грамотно выстроил работу по поиску подозреваемого, что на это ушло около суток. Это одно из самых быстрых раскрытий преступлений в сфере искусства.

Задержанным в поселке Заречье Московской области оказался 31-летний мужчина, который ранее уже находился под подпиской о невыезде в связи с другим уголовным делом, но уже связанном с наркотиками, в рамках которого он проходит как фигурант. Мужчина рассказал в ходе допроса, что он спрятал картину на стройке в Одинцовском районе, где ее и нашли стражи порядка.