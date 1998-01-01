Аршавин встретил Новый год в одиночестве

Бывший нападающий сборной России по футболу, именитый зенитовец Андрей Аршавин признался, что встретил Новый год в одиночестве.

Экс-футболист, а ныне комментатор «Матч ТВ» ответил на вопросы коллег в блиц-интервью, опубликованном в YouTube.

Своим главным достижением Аршавин считает Кубок УЕФА, который он завоевал в составе сине-бело-голубых, и предпочитает «русскую попсу» рэпу, року и классической музыке.

На провокационный вопрос о том, с кем он встретил Новый год, звезда российского футбола заявил, что был один.

Недавно распался второй брак Аршавина с Алисой Казьминой, которая родила ему дочь. Кроме того, у бывшего футболиста трое детей от Юлии Барановской.

Ранее Пятый канал рассказывал о встрече звездного отца с сыновьями после пятилетнего перерыва.