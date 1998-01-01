Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейских лидеров отказаться от ультиматума по назначению выборов в восьмидневный срок. Он заявил, что Европа снова совершает ошибку и пытается игнорировать 200-летнюю историю независимости страны.

— Мы гордимся нашим суверенитетом. Они должны отказаться от своего ультиматума. Никто не может ставить нам ультиматумы , — сказал Мадуро в интервью телеканалу CNN Turk.

Глава государства добавил, что готов к диалогу с оппозицией. При этом он обвинил 35-летнего политика Хуана Гуайдо в нарушении конституции Венесуэлы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Испания, Германия, Франция и Великобритания и другие страны ЕС предупредили Мадуро, что официально признают оппозиционное правительство, если выборы не будут объявлены в течение восьми дней.