Мадуро отреагировал на ультиматум стран ЕС по проведению выборов в Венесуэле

, 15:52 18

Венесуэльский лидер заявил, что Европа игнорирует 200-летнюю историю независимости Боливарианской Республики.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 30

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейских лидеров отказаться от ультиматума по назначению выборов в восьмидневный срок. Он заявил, что Европа снова совершает ошибку и пытается игнорировать 200-летнюю историю независимости страны.

— Мы гордимся нашим суверенитетом. Они должны отказаться от своего ультиматума. Никто не может ставить нам ультиматумы, — сказал Мадуро в интервью телеканалу CNN Turk.

Глава государства добавил, что готов к диалогу с оппозицией. При этом он обвинил 35-летнего политика Хуана Гуайдо в нарушении конституции Венесуэлы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Испания, Германия, Франция и Великобритания и другие страны ЕС предупредили Мадуро, что официально признают оппозиционное правительство, если выборы не будут объявлены в течение восьми дней.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 30
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