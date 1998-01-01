Мария Захарова уличила Джона Болтона в «оговорке по Фрейду»

Мария Захарова уличила советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в «оговорке по Фрейду». В своем Facebook официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что Болтон в своем твите о Венесуэле допустил опечатку в написании фамилию самопровозглашенного «временного президента» Боливарианской республики, которого в первый же день поспешили признать Соединенные Штаты. Вместо Гуаидо (Guaidó) советник написал Гиядо (Guiado), что можно перевести с испанского языка как «управляемый».

facebook @ maria.zakharova.167

Ранее Пятый канал сообщал, что власти США рассматривают ввариант военного вторжения в Венесуэлу. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что обсуждал этот вопрос с Трампом, и тот не исключил возможность военной операции.