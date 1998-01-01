Исторический экземпляр «Известий» подарили организации «Жители блокадного Ленинграда»

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В выпуске от 28 января 1944 года звучат столь важные для всех слова — город полностью освобожден от фашистского кольца.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 34

Ветераны и те, кто пережили блокаду, сегодня прочитали необычный номер газеты «Известия». В свежий выпуск вложили копию исторического — за 28 января 1944-го года. Именно в нем были напечатаны эти важные слова: Ленинград полностью освобожден от фашистского кольца. Сегодня раритеты отвезли в общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда».

— Спасибо вам, что сохраняете память об этих событиях, потому что мы уже последнее поколение, которые видели все ужасы и испытали их. Это большие юбилеи. Постараемся еще быть в 24-м, — поблагодарил издание житель блокадного Ленинграда Герман Смирнов.

Также волонтеры развезли уникальный номер газеты по домашним адресам блокадников, которые стали героями новых статей в «Известиях». Их воспоминания опубликовали в спецпроекте, приуроченном к 75-летию снятия блокады.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как проходили памятные мероприятия в Северной столице, приуроченные к великой дате.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 34
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