Исторический экземпляр «Известий» подарили организации «Жители блокадного Ленинграда»

Ветераны и те, кто пережили блокаду, сегодня прочитали необычный номер газеты «Известия». В свежий выпуск вложили копию исторического — за 28 января 1944-го года. Именно в нем были напечатаны эти важные слова: Ленинград полностью освобожден от фашистского кольца. Сегодня раритеты отвезли в общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда».

— Спасибо вам, что сохраняете память об этих событиях, потому что мы уже последнее поколение, которые видели все ужасы и испытали их. Это большие юбилеи. Постараемся еще быть в 24-м, — поблагодарил издание житель блокадного Ленинграда Герман Смирнов.

Также волонтеры развезли уникальный номер газеты по домашним адресам блокадников, которые стали героями новых статей в «Известиях». Их воспоминания опубликовали в спецпроекте, приуроченном к 75-летию снятия блокады.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как проходили памятные мероприятия в Северной столице, приуроченные к великой дате.