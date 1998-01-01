Захарова высмеяла Порошенко за предвыборный плакат с Путиным

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Украинский президент решил попытать счастья и баллотироваться на второй срок, пытаясь противопоставить себя Владимиру Путину.

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предвыборный баннер президента Украины Петра Порошенко, который во вторник, 29 января, заявил об амбициях баллотироваться на второй срок, пишет «Экономика сегодня».

Дело в том, что предвыборный штаб украинского лидера не придумал ничего умнее, как противопоставить в фотоколлаже его самого и президента РФ Владимира Путина. Подпись под этим изображением гласит: «Либо Порошенко, либо Путин». Этот баннер был размещен на сцене в зале в Киеве, где проходил форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

— А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени— написала Захарова в Facebook.

Facebook @Мария Захарова

Ранее по поводу выдвижения кандидатуры Порошенко под лозунгом «построить мир» с Россией Захарова прокомментировала: «У него уже был шанс».

Как сообщал Пятый канал, в США сомневаются, что Порошенко сможет обойти конкурентов на выборах.

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