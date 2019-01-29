Хватит! Журналисты просят перестать оскорблять Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Сотрудники, которые занимаются ведением Instagram-аккаунта герцогов и герцогинь, не справляются с работой. Под каждым постом появляются сотни оскорблений, на удаление которых уходят целые часы.

Фото: Instagram @meganmarkleoffical

Британские издания обратились к читателям с просьбой уменьшить поток критики в адрес герцогини Саксесской Меган Маркл и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Журналисты пишут, что официальный Instagram-аккаунт герцогов и герцогинь заполонили необоснованные оскорбления, в борьбе с которыми не помогают никакие средства. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пользователи соцсетей не упускают возможности под каждым постом оставить нелицеприятные комментарии и задеть чувства Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Очень часто юзеры их сравнивают между собой, отдавая предпочтение одной из герцогинь и нарочито принижая другую. Также в сетях довольно часто критикуют одежду королевских особ, отмечая их высокую стоимость. Фоловеры вспоминают благотворительные акции королевской семьи и иронизируют, что, несмотря на это, герцогини появляются на публике в роскошных нарядах.

Сотрудники, которые занимаются ведением официального аккаунта, запросили помощь у Instagram, поскольку не справляются со своей работой. Под каждым постом ежедневно появляются сотни оскорбительных комментариев, многие из которых «слишком порочны, чтобы публиковаться», пишет The Times. На работу по отслеживанию и удалению нелицеприятной критики уходят целые часы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Меган Маркл отказалась от многомиллионного предложения сняться в сериале «Форс-мажоры».

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