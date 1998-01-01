Следователи ищут сообщников подозреваемого в краже картины Куинджи

Денис Чуприков, подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи, арестован на два месяца. Так решил 29 января Таганский суд Москвы. Установлено, что похититель действовал не один. Следствие продолжает поиск сообщников, их число пока не разглашается.

Сам Чуприков хранит молчание. 28 января ему было предъявлено обвинение по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Чуприков признался в содеянном, заявив, что решил украсть картину, чтобы расплатиться с долгами. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что похитителю картины из Третьяковки назначили психиатрическую экспертизу.