Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-сенатора Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства имущество экс-сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи.

По результатам проверки соответствия доходов и расходов бывшего депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и экс-сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова было установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 годы в размере 65 миллионов 917 тысяч рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы — 15 миллионов 651 тысяч 125 рублей, они приобрели имущество на 1 миллиард 469 миллионов 127 тысяч 512 рублей.

Кроме того, за годы у власти на разных должностях Рафом Арашуковым и его отцом было приобретено 75 объектов недвижимости, среди которых пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 машин и другие предметы роскоши.

Как отмечают в Генеральной прокуратуре, чтобы скрыть факт владения перечисленным имуществом, Арашуковы регистрировали нажитое на родственников, личных водителей и охранников. При том, легальных источников дохода, которые позволили бы им купить зарегистрированные на них объекты недвижимости и машины, нет.

Иными словами, в ходе проверки выяснилось, что имеется несоответствие доходов Арашуковых и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

Поэтому Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства. Иск направлен в Верховный суд с ходатайством об изменении подсудности, так как его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в настоящий момент находится под стражей до 24 октября 2020 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, а также в убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его отец Рауль, бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», обвиняется в хищениях газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение о продлении ареста Рауфу Арашукову, его отцу и еще трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в организованной преступной группы. Ходатайство следствия было направлено на новое рассмотрение. Обвиняемые остались под стражей.

Под арестом и в розыске по данному делу находятся уже более 25 фигурантов. Сами Арашуковы вины не признают.

Рауф Арушуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Ему и его родственникам инкриминируется создание преступного сообщества, мошенничество и организация заказного убийства. В тот же день сенатор был арестован. В мае он был досрочно лишен полномочий из-за непредоставления в срок декларация о доходах.