По делу Арашуковых задержали еще четверых фигурантов

Новые фигуранты по делу клана Арашуковых задержаны в Ставрополье, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следствие заподозрило четверых метрологов ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в хищениях природного газа.

По данным ведомства, газовики вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий. За неучет похищенного преступным сообществом природного газа представители предприятий платили им деньги. В числе подозреваемых инженеры-метрологи филиала газовой компании в Минераловодском районе Юрий Акулич и Игорь Дубинин, сотрудники ставропольского филиала Ренат Загиров и Сергей Шосткин.

Подозреваемых доставили в Москву. Акулича заключили под стражу. О том же Следственный комитет просит суд в отношении остальных фигурантов.

Следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к хищению газа в Северо-Кавказском федеральном округе. Как указывал 5-tv.ru, в организации преступной схемы о присвоении газа через фиктивные счета обвиняют отца сенатора Рауфа Арашукова и самого политика. Кроме того, члену Совфеда вменяют причастие к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сенатора Арашукова лишили полномочий досрочно.