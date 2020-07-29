Что может отойти государству после конфискации у клана Арашуковых

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Общая сумма приобретенной экс-чиновником недвижимости и предметов роскоши — почти полтора миллиарда рублей.

Подробности у Дмитрия Вахницкого.

Рауф Арашуков может стать не только бывшим сенатором, но и экс-владельцем всей собственности. А вместе с ним — и остальные члены семьи. То, что нажито непосильным трудом, Генпрокуратура требует передать государству.

Официальная зарплата Рауля Арашукова за десять лет — с 2007-го по 2017-й, — почти 66 млн. рублей. Рауф Арашуков с 2009 по 2018 года заработал более 15 с половиной миллионов. При этом они как-то умудрились приобрести имущество на полтора миллиарда

Вот, например, гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх-Палас» в ауле Хабез. Час езды от Черкесска, свой минеральный источник. Рестораны, коттеджи. И это лишь скромная часть того, что следователи нашли у Арашуковых.

«Четырнадцать элитных автомобилей, 75 объектов недвижимости. В том числе, пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель, банный комплекс, ресторан, семь земельных участков», — перечислил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Речь, видимо, об этих автомобилях — на огромной крытой парковке их обнаружили после задержания сенатора. Хотя в декларации о доходах за 2017-й он утверждал, что ни одной машины в собственности нет.

При обыске также нашли старинное оружие, золотые слитки, иностранную валюту. Свои богатства, в первую очередь, недвижимость, Арашуков регистрировал на родственников, водителей и охранников.

«Схема специально используется для того, чтобы государство, общество, мы с вами не увидели, что у конкретного должностного лица, у которого доход, например, десять миллионов рублей за десять лет, например, вдруг появилось 500 миллионов или миллиард недвижимости», — объясняет член президиума «Национального антикоррупционного комитета» Павел Зайцев.

Арашуковы действительно жили на широкую ногу. Младший, Рауф, регулярно объявлялся в медийной сфере — после предъявления обвинений бывшие друзья, например, Тина Канделаки, подбирали слова, чтобы описать такое знакомство. Вот — день рождения главы семейства, Рауля. Гостей развлекает Николай Басков. Для такого торжества он даже язык подтянул.

К богатству и статусу, по версии следствия, Арашуковы шли буквально по трупам. Рауфа обвиняют в организации двух убийств. Советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова в 2010-м. Его родственники уверены — все из-за предложения занять пост председателя правительства региона, на который метил и будущий сенатор Арашуков. И зампредседателя молодежного движения Адыгэ-Хасе Аслана Жукова. Его семья долгие годы добивалась, чтобы заказчики преступления были наказаны. Они знали, что за убийством родного человека стояли Арашуковы. Но доказать ничего не могли.

«Мы столько всего пережили, нас не слышали, смеялись в лицо. Говорили, жалуйтесь, куда хотите, кому хотите, это дело закрытое, потому что он проплатил все эти действия», — рассказывает сестра убитого Жукова Алла Кабиева.

В итоге Арашуковы сколотили целую империю на Северном Кавказе. Глава семейства, советник главы «Газпром межрегионгаза», содействовал назначению, а отделения компании на местах родственников и друзей. Они оформляли контракты на поставку природного газа с излишком. Который продавали на лево, за пол цены. В итоге — по версии следствия, похитили около 30 миллиардов рублей. На этом фоне собственность на полтора миллиарда, которую хотят изъять прокуроры — малая часть ущерба. Но ее нужно изымать, уверены эксперты. И как можно скорее.

«Бывают случаи, когда или апелляция, или хищения этих средств происходят в период следствия. И очень тяжело суду, количество свидетелей увеличивается. Да, порой коррупционерам помогают их родственники, которые легализуют эти вещи — через суды, через арбитражные какие-то вопросы, через судебных приставов. И очень сложно это изымать — изымать надо сразу», — объясняет главный эксперт Национального комитета общественного контроля Алексей Лобарев.

Но главное — клан Арашуковых обогащалась не один год. А вопросы, откуда взялись элитная недвижимость и автомобили, появились только сейчас. И это, объясняет первый генеральный прокурор России, показывает — система проверки деклараций о доходах, которую подают госслужащие, несовершенна.

«Это касается и того же Арашукова, поскольку он избирался, был в Сенате, подавал ежегодные декларации. И кадровая служба, которая его проверяла, в случае возникновения вопросов, обязана была обратиться в прокуратуру для проверки», — говорит генпрокурор РФ в 1991–1993 годах Валентин Степанков.

Иск об изъятии собственности направили сразу в Верховный суд — в Генпрокуратуре уверены, объективное рассмотрение в Карачаево-Черкессии невозможно. Не удивительно, учитывая, что в родовом ауле бывшего сенатора Хабез дети ходят по улице Арашукова, мимо мечети имени Арашукова, в школу. Тоже — имени Арашукова.