Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное заключение

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 82

Кроме того, большей части фигурантов уголовного дела грозят огромные штрафы.

Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное заключение

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
Арест Арашукова

Экс-сенатору Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову грозят пожизненные сроки заключения под стражей. Как сообщает источник 5-tv.ru, такой приговор запросило гособвинение.

Помимо этого прокурор Гульчехра Ибрагимова призвала постановить экс-сенатору выплату штрафа на сумму в один миллион рублей, а также забрать у него право занимать определенные должности в течение четырех лет. Тот же штраф гособвинение попросило взыскать и с отца бывшего чиновника.

По тому же делу проходит экс-первый заместитель главы управления Следственного комитета РФ по КЧР Казбек Булатов. Прокурор призвала назначить ему 24 года строгого режима и штраф в миллион рублей с лишением права занимать определенные должности на четыре года. Помимо этого Булатова лишили звания генерал-майора.

Стоит отметить, что бывший начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов получил 24 года колонии строго режима, он больше не имеет звания полковника и вынужден выплатить штраф в один миллион рублей с запретом на четыре года работать на должностях, связанных с функциями представителя власти.

В том числе другой фигурант уголовного дела, бывший следователь по особо важным делам глава СК по КЧР Андрей Филиппов, приговорен к шести годам и восьми месяцем общего режима с лишением звания подполковника, а директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев — на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Еще в январе 2019 года Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. После этого поймали его отца Рауля Арашукова в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он создатель организованной преступной группировки (ОПГ) и причастен к крупным хищениям газа у «Газпрома». Сумма украденного ресурса составила более 30 миллиардов рублей.

Помимо этого, присяжные посчитали Рауфа Арашукова причастным к организации убийства двух высокопоставленных людей: представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По версии следствия, он сделал это по указанию своего отца, потому что те препятствовали деятельности ОПГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что может отойти государству после конфискации у клана Арашуковых.

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