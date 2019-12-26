Рауф Арашуков заявил о возбуждении уголовных дел в отношении матери и сестры

Следователи возбудили уголовные дела в отношении матери и сестры бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Об этом стало известно в ходе рассмотрения вопроса о продлении ареста обвиняемого по таким пунктам как создание преступного сообщества, мошенничество и организация заказного убийства в Басманном суде Москвы.

«В прошлом заседании я заявлял, что уголовное дело в отношении меня было незаконно инициировано рядом высокопоставленных лиц из КЧР и Следственного комитета. Теперь я только узнал о возбуждении уголовных дел в отношении моей матери и сестры», — сказал бывший сенатор.

По словам Арашукова, его семью преследуют. Известно, что его сестра Камилла — мать пятерых детей, и все они находятся за пределами РФ и объявлены в федеральный розыск.

Как заявил адвокат бывшего чиновника Владимир Постанюк, речь идет о статье «присвоение или растрата». Дела были возбуждены 21 октября текущего года, но защита обвиняемых об этом до сегодняшнего момента не знала.

Арашуков также добавил, что на рассмотрении в Мосгорсуде раскроет имена неких высокопоставленных лиц, которые стоят за его задержанием.

Также известно, что в поместье Арашуковых обнаружено множество автомобилей, устанавливается их стоимость.

Ранее следователь предложил продлить срок содержания под стражей Арашукова до 30 января 2020 года, так как нынешний истекает 30 декабря.

Суд продлил арест Рауфу и Рамилю Арашуковым, а также Николаю Романову до 30 января 2020 года.

Рауф Арушуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Арашукову и его родственникам инкриминируется создание преступного сообщества, мошенничество и организация заказного убийства. В тот же день сенатор был арестован. В мае он был досрочно лишен полномочий из-за непредоставления в срок декларация о доходах.