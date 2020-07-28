Имущество на 1,5 миллиарда рублей Генпрокуратура требует изъять у экс-сенатора Арашукова

Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. Речь идет о сумме в полтора миллиарда рублей. Эти деньги должны быть обращены в доход государства.

Установлено, что за время работы в Совете Федерации и на других госдолжностях, Арашуков совершил много дорогих покупок. Сумма, потраченная на них, в 24 раза превысила официальный доход сенатора.

«14 элитных автомобилей и 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель, ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, которые были оформлены на родственников, личных водителей и охранников», — рассказал официальный представитель генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

С начала 2019 года Рауф Арашуков находится под арестом. В отношении экс-сенатора возбуждено несколько уголовных дел. В том числе об участии в преступном сообществе.