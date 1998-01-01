Видео: Произведение замученного фашистами композитора впервые прозвучало в Петербурге

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Концерт в Исаакиевском соборе был посвящен 10-летию интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото, видео: Пятый канал, Global Look Press

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 36

Литургия малоизвестного русского композитора первой половины XX века Михаила Попова-Платонова впервые прозвучала в Исаакиевском соборе в среду, 30 января, в исполнении Архиерейского хора Свято-Троицкой Александро-Невской лавры под руководством Дмитрия Стефановича.

Концерт завершает фестиваль «Музыка Исаакиевского собора» и посвящен, в первую очередь, 10-летию интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Но, как рассказал Пятому каналу сам Дмитрий Стефанович, так совпало, что он приурочен еще и к петербургскому празднику — дню снятия фашистской блокады Ленинграда.

— Это премьера. Эту литургию никогда не пели ни в концертном варианте, ни целиком на службе. С формальной точки зрения автор не был блокадником. Михаил Платонов — уроженец города Тобольск, учившийся там в духовной семинарии, закончивший в Петербурге регентские курсы при придворной певческой капелле, учившийся потом в консерватории у Римского-Корсакова, а после революции еще и закончивший электротехнический институт в Петрограде. Он формально не блокадник, но он погиб в феврале 1942 года в Сиверской. Его повесили немцы — за то что, будучи всенародно избранным старостой поселка Карташевская, оказывал помощь партизанам, выходящим из окружения красноармейцам и местным жителям, — рассказал Дмитрий Сьефанович.

После Михаила Попова-Платонова осталось несколько духовных сочинений — детская опера, обработки детских песен и литургия, которая и была исполнена в музее-храме «Исаакиевский собор».

Ранее Пятый канал сообщал, что в конце 2018 года Исаакиевский собор путем всенародного голосования был выбран главным православным символом Санкт-Петербурга.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 36
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