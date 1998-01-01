На Пятом канале акция День Добрых Дел для Льва Лимонова

, 7:23 Репортаж 15

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 221

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги.org» мы собираем деньги для Льва Лимонова. Малышу всего два года, но ему уже пришлось пройти тяжелые испытания. У мальчика — нейробластома. После нескольких курсов химиотерапии, болезнь пока отступила. Но в любой момент может вернуться.

Для того, чтобы жить мальчику необходим лекарственный препарат. Его стоимость 3 миллиона 400 тысяч рублей. В одиночку, семье ребенка такую сумму не собрать. Маленький Лев очень ждет нашей помощи.

Маленький Лева не может усидеть на месте. Ведь ему столько всего надо успеть. Свои первые шаги он сделал буквально пару месяцев назад. До этого целый год малыш провел в больничной палате. Уколы, капельницы и полная неизвестность.

— Мне кажется, все время, которое мы находились в больнице, было страшно, — говорит мама мальчика Марина Лимонова.

Лев — настоящий боец. Когда врачи поставили диагноз — онкология, нейробластома забрюшинного пространства, мальчику не было и трех месяцев. Из крошечного поселка в Мурманской области ребенка срочно отправили на лечение в Петербург. Заболевание развивалось стремительно, метастазы пошли в печень.

— После каждой химиотерапии, как мужик, выкарабкивался, стремился к жизни, — рассказывает мама мальчика.

С таким характером только в хоккей, говорят родители. Сложная операция, пять курсов химиотерапии, пересадка костного мозга и вот такая долгожданная ремиссия. Врачи в маленьком пациенте души не чают. Он стойко переносит все испытания. Никогда не капризничает и строит всем глазки.

— Все медсестры, все врачи при его виде сразу хотят его потискать, он всем всегда улыбается, он любимчик там, скажем так, — рассказывает Константин Лимонов, папа мальчика.

И настоящий герой. Болезнь отступила. Но в любой момент может вернуться. Закрепить результат и уничтожить раковые клетки раз и навсегда поможет препарат последнего поколения. Необходимо собрать 3 миллиона 400 тысяч рублей. У Лимоновых таких денег просто нет. Спасти жизнь этому маленькому непоседе можем мы с вами.

— Учитывая его стадию заболевания, высокую группу риска развития рецидива заболевания, чтобы этого избежать, Ему просто по жизненным показаниям он необходим. Он ему очень необходим, — уверяет онколог Юлия Червонюк.

Дома малыша с нетерпением ждет сестра Полина. Этот новый год семья отметила вместе. С Дедом морозом, Снегурочкой и подарками под елкой. Под бой курантов все загадали одно — единственное желание.

— Все мысли о лекарстве, чтобы победить этот рак. И не возвращаться к нему, — сказала мама Левы Ливонова.

Тема:
День Добрых Дел 221
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