Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Оливии

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У девочки врожденный порок сердца.

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

 

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел».

Накануне мы рассказывали историю маленькой Оливии из Ленобласти. У девочки врожденный порок сердца, который не дает ребенку нормально дышать. Требуется срочная и крайне дорогостоящая операция.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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