МИД РФ: США заняли абсолютно деструктивную позицию по вопросу ДРСМД

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков после встречи со своим американским коллегой Андреа Томпсон заявил, что подвижек по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нет. При этом, отметил дипломат, Россия не оставит попыток сохранить действие договора.
По словам заместителя главы МИД РФ, «позиция США жесткая, ультимативная».
ДРСМД — соглашение, подписанное главами СССР и США 8 декабря 1987 года. Согласно документу,
Договор стал основополагающим документом, поставившим точку в гонке вооружений.
В конце 2018 года США, в очередной раз обвинив РФ в нарушениях ДРСМД, заявили о намерении выйти из договора. Американские власти объявили, что Россия обязана устранить нарушения до 2 февраля 2019 года. В противном случае, Штаты окончательно выходят из договора.
Если Америка прекратит соблюдать ДРСМД, это может повлечь за собой размещение американских ракет в Европе. Что вынудит Россию нацелить на них свои противоракеты. РФ неоднократно на всех уровнях призывала мировое сообщество и, в первую очередь лидеров европейских стран, повлиять на решение США, которое фактически делает Европу мишенью.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Россия в очередной раз попыталась убедить США не выходить из ДРСМД.