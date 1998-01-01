МИД РФ: США заняли абсолютно деструктивную позицию по вопросу ДРСМД

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков после встречи со своим американским коллегой Андреа Томпсон заявил, что подвижек по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нет. При этом, отметил дипломат, Россия не оставит попыток сохранить действие договора.

— Да, мы продолжили диалог с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон по ДРСМД. К сожалению, продвижения нет, — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам заместителя главы МИД РФ, «позиция США жесткая, ультимативная».

ДРСМД — соглашение, подписанное главами СССР и США 8 декабря 1987 года. Согласно документу, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не создавать такие ракеты в будущем.

Договор стал основополагающим документом, поставившим точку в гонке вооружений.

В конце 2018 года США, в очередной раз обвинив РФ в нарушениях ДРСМД, заявили о намерении выйти из договора. Американские власти объявили, что Россия обязана устранить нарушения до 2 февраля 2019 года. В противном случае, Штаты окончательно выходят из договора.

Если Америка прекратит соблюдать ДРСМД, это может повлечь за собой размещение американских ракет в Европе. Что вынудит Россию нацелить на них свои противоракеты. РФ неоднократно на всех уровнях призывала мировое сообщество и, в первую очередь лидеров европейских стран, повлиять на решение США, которое фактически делает Европу мишенью.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Россия в очередной раз попыталась убедить США не выходить из ДРСМД.