В Венесуэле пропал фотограф испанского СМИ

Сотрудник испанского новостного агентства пропал во время работы в Венесуэле. Об исчезновении фотографа сообщило издание Efe.

— Колумбийский фотограф агентства Efe исчез в Каракасе, — сообщает агентство на своей странице в Twitter.

Desaparece en Caracas un fotógrafo colombiano de la Agencia EFE #EFEURGENTE — EFE Noticias (@EFEnoticias) 30 января 2019 г.

Также в микроблоге издания отмечается, что мужчину зовут Леонардо Муньос. Как сообщает национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы, фотокорреспондента могли задержать правоохранительные органы. Согласно показаниям коллег, Муньоса увели с площади Альтамира в столице страны около 11 часов утра по местному времени.

— Связаться с ним до сих пор не удалось, — информирует профсоюз в Twitter. Позднее в микроблоге появилось сообщение о том, что колумбийские власти отрицают факт ареста своего гражданина.

#AlertaSNTP | La Dgcim sería la responsable de las detenciones de otros reporteros, entre ellos un gráfico de @EFEnoticias. Fiscales del @MinpublicoVE sean garantes de los derechos e impidan que sigan las desapariciones y detenciones arbitrarias #30Ene — SNTP (@sntpvenezuela) 30 января 2019 г.

Аресты иностранных корреспондентов в охваченной протестами Венесуэле стали происходить с пугающей частотой. К четвергу, 31 января, уже известно о семи задержанных журналистах из разных стран, включая фотографа Efe. Вероятно, это связано со сделанным накануне заявлением министра иностранных дел страны Хорхе Арреаса, который заявил об обязательном прохождении «необходимых процедур в консульства» перед началом командировки в Венесуэли.

Беспорядки в Венесуэле бушуют на политической почве. Оппозиционер Хуан Гуайдо призвал общественность поддержать его в борьбе за пост главы государства, который он считает своим. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что готов к переговорам с оппозицией, однако Гуайдо проигнорировал предложение и пригрозил в очередной раз вывести своих сторонников на акции протеста.