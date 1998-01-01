Видео: Мадуро призвал американцев не дать Трампу начать войну в Венесуэле

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому народу с просьбой не дать Дональду Трампу начать войну в латиноамериканской стране.

Лидер Боливарианской республики опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook, в котором призвал не верить СМИ, которые, по его словам, искажают факты. Мадуро заявил, что против него развернута кампания, целью которой является государственный переворот в Венесуэле. Свержение законного президента страны организовано и профинансировано администрацией Дональда Трампа.

Глава латиноамериканского государства завил, что если США вторгнутся в Венесуэлу, то получат ситуацию хуже, чем во Вьетнаме.

— Давайте не допустим насилия, — призывал Мадуро американский народ.

Ранее президент Венесуэлы заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.

Тем временем Дональд Трамп уже поздравил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо с «историческим вступлением в должность» президента Венесуэлы.