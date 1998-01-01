Воспитанник цирковой школы-интерната им. Никулина пропал в Москве.

17-летний воспитанник школы-интерната циркового искусства им. Никулина пропал в Москве в среду, 30 января. Как стало известно Пятому каналу, в полицию обратился дежурный администратор учебного заведения. Правоохранительные органы ведут поиск подростка.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США пропавшая после убийства родителей девочка найдена живой. Подросток был обнаружен в 100 километрах от дома спустя три месяца после расправы над семьей. Полицейские пока не предоставили никаких данных о ее состоянии и каких-либо других подробностей.