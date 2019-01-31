«Что за одеяло?»: Поклонники раскритиковали образ Лизы Боярской на фотосессии

Елизавета Боярская опубликовала в Instagram пару снимков из своей фотосессии для одного из брендов ювелирных украшений. Актриса сообщила, что съемки проходили в оранжерее Таврического сада в Петербурге.

— Сегодня на весь день, посреди зимы, перенеслись к южным цветам и пальмам, — подписала фотографии Боярская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 31 Янв 2019 в 1:21 PST

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, многим поклонникам красочные фото понравились, но нашлись и такие, которые раскритиковали один из образов.

— Вы на втором фото как горошина в оболочке.

— Мешочек Вам не идет, портит образ.

— Точно, похожа на гусеничку.

— Какой дикий пуховик увеличивающий в 10 раз…

— Ужасное фото. Ты как бабочка в коконе.

— Что за одеяло на вас?! — пишут подписчики в комментариях.

Ранее Пятый канал сообщал, что за несколько дней до премьеры музыкального спектакля «1926», в котором досрочно вышедшая из декрета Елизавета Боярская играет роль Марины Цветаевой, актриса кардинально сменила имидж.