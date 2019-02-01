Венесуэла передумала продавать золотые слитки

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По информации Bloomberg, 20 тонн драгоценного металла стоимостью 850 миллионов долларов были приготовлены к отправке, но остались в Каракасе.

Фото, видео: Global Look Press

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 62

Центральный банк Венесуэлы приостановил сделку по продаже золотых запасов страны. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, 20 тонн золотых слитков стоимостью около 850 миллионов долларов были взвешены и приготовлены к отправке, но в ближайшее время их не будут вывозить из хранилищ в Каракасе. По словам источника, растущее внимание международной общественности к сделке «нервировало тех, кто занимался этой транзакцией».

Ранее сообщалось, что Венесуэла собирается в ближайшее время продать 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам, чтобы получить взамен наличными евро. Реализация золотого запаса Каракасом началась еще 26 января — три тонны неочищенного золота на 900 миллионов долларов Боливарианская республика уже продала Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 1 февраля, опроверг появившиеся в западных СМИ утверждения, что Россия имеет отношение к продаже венесуэльского золота.

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