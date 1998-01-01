Песков: РФ не имеет отношения к продаже венесуэльского золота

Россия никакого отношения к продаже венесуэльского золота не имеет, но считает любые операции с ним суверенным правом Каракаса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет, я не располагаю какой-либо информацией. В любом случае это суверенное решение, суверенное право. Здесь нечего комментировать, это внутреннее дело Венесуэлы , — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не участвует в операциях с венесуэльским золотом.

— Нет. Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют. Я не располагаю какой-либо информацией, чтобы кто-то здесь имел к этому отношение , — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Пятый канал сообщал, что Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшем будущем продать Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота.