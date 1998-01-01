Полину Гагарину растерзала акула — видео

, 21:29 Видео 245

На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, что от певицы после нападения остался лишь бюстгальтер.

Фото, видео: Instagram @gagara1987

31-летняя певица Полина Гагарина на своей странице в Instagram разместила небольшой шуточный видеоролик, где исполнительница, казалось бы, беспечно плавает в бирюзовой воде. Неожиданно на поверхности появляется акулий плавник, хищница начинает преследовать певицу, и в конце концов настигает «добычу».

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История о том, что произошло дальше умалчивает, так как «кровавый» эпизод прикрыт на видео надписью «цензура». По сюжету акула все-таки «растерзала» Полину Гагарину, так как далее на кадрах виден одиноко плывущий по поверхности океана бюстгальтер.

— Мы уже на другом краю мира, но душой еще на Мальдивах! Вот вам наши приключения для настроения, — написала певица в описании поста.

Январские каникулы Полина Гагарина проводит вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и детьми: дочкой Мией и сыном от первого брака Андреем.

Пара регулярно выкладывает шутки и розыгрыши в Instagram. Полина и Дмитрий фотографировались на пляже в пальто и пуховике, жонглировали яйцами, и даже запустили фитнес-флешмоб в пользу здорового образа жизни, пишет KP.RU.

Ранее Пятый канал сообщал, что фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях. Поклонникам знаменитых исполнителей предлагают за деньги сняться в новом клипе на их совместную песню.

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