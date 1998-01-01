«Вот камикадзе!» — еще один самолет не смог сесть в Магадане из-за сильной метели

, 12:01 Внимание: шокирующие кадры! 126

Очевидец опубликовал жутковатые кадры, на которых видно, как сильно болтает пассажирский лайнер.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube / vesma today

Тема:
Погода 3568

Еще один самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного бокового ветра.

На опубликованной в сети записи видно, как лайнер «боком» заходит на посадку, качаясь из стороны в сторону. Командир воздушного судна поднимает крылатую машину вверх в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы.

— Скорее всего принял решение садиться. Вот камикадзе! Офигеть! Все, ушел! Молодец, правильно! — комментирует автор видео.

Выяснилось, что прибывающий из Хабаровска лайнер авиакомпании «Аврора» в условиях сильной метели ушел в Петропавловск-Камчатский, в аэропорт «Елизово».

Ранее Пятый канал рассказывал о борте авиакомпании S7, который после двух фантастических попыток сесть в Магадане все же ушел на запасной аэродром.

Тема:
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