Еще один самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного бокового ветра.

На опубликованной в сети записи видно, как лайнер «боком» заходит на посадку, качаясь из стороны в сторону. Командир воздушного судна поднимает крылатую машину вверх в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы.

— Скорее всего принял решение садиться. Вот камикадзе! Офигеть! Все, ушел! Молодец, правильно! — комментирует автор видео.

Выяснилось, что прибывающий из Хабаровска лайнер авиакомпании «Аврора» в условиях сильной метели ушел в Петропавловск-Камчатский, в аэропорт «Елизово».

Ранее Пятый канал рассказывал о борте авиакомпании S7, который после двух фантастических попыток сесть в Магадане все же ушел на запасной аэродром.