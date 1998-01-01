Путин: Россия приостанавливает участие в договоре РСМД

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Заявление президента страны прозвучало на встрече с главами МИД и Минобороны на фоне ярких высказываний из США о ракетах средней и малой дальности.

Фото, видео: Пятый канал

Владимир Путин на встрече в Кремле с главой внешнеполитического ведомства страны Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу в субботу, 2 февраля, заявил о приостановке участия России в договоре РСМД.

Президент России на совещании отметил, что инициативы Москвы по разоружению не поддерживаются партнерами, которые изыскивают предлоги для демонтажа существующей системы международной безопасности. Владимир Путин назвал размещение американских ракет-мишеней и пусковых установок в Румынии прямым нарушением Договора.

Сергей Лавров заявил, что предложения РФ были «торпедированы» в США. Белый дом выставил ультиматум, который не может принять Кремль. По словам главы МИД, он противоречит букве и духу ДРСМД. Министр обороны Сергей Шойгу предложил главе государства начать исследования по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет малой и средней дальности.  Глава Минобороны пообещал предложить корректировку бюджета ведомства на 2019 год с учетом выхода США из Договора.  

Президент РФ поручил министрам не инициировать новые переговоры по разоружению, пока до них не «созреют партнеры».

Ранее Пятый канал рассказывал о приостановке выполнения Вашингтоном ДРСМД со 2 февраля. 

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