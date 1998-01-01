Конец света будет? Эксперт объяснил, почему зловещий метеорит не уничтожил землю

, 20:24 Эксклюзивное интервью 20

Российский уфолог прокомментировал падение метеорита на Кубу.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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Начиная с 2012 года земляне ждут апокалипсиса. Согласно календарю майя, конец света должен был случиться в декабре 2012-го, однако этого не произошло. С тех пор появляются новые даты и вариации гибели человечества. Многие убеждены: населению планеты непременно грозит смерть.

Несмотря на такой большой интерес к дате конца света, ни одно пророчество до сих не сбылось. Тем не менее исследователи не останавливаются: появляются новые и новые предсказания зловещего дня. Согласно одному из них, ужасный апокалипсис должен был произойти 1 февраля. Земляне ожидали погибели от астероида 2002 NT7, который грозился врезаться в планету и уничтожить все живое. Однако, как и прежде, теория потерпела крах.

Удивительно, но в ночь с 1 на 2 февраля на Кубу действительно упал метеорит. Но вместо того чтобы вызвать гибель, он вызвал у очевидцев неописуемый экстаз. Социальные сети заполонили снимки обломков небесного тела, которые обрушились на поселение Виньялес и расположенный рядом город Пинрар-дель-Рио.

Многие жители сочли, что столб дыма в небе — предвестник приближающегося конца света, который должен вот-вот произойти, однако российский уфолог и геолог Александр Соленый разрушил все предположения.

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В беседе с корреспондентом Пятого канала эксперт рассказал, почему зловещий метеорит не уничтожил Землю, как многие предполагали. Специалист заявил, что апокалипсис — это просто выдумка, которая приходится многим на руку. Людям выгодно верить в конец света, поэтому они его якобы ждут.

— Какой конец света? <…> Журналистам денежки подбрасывают, и эти журналисты во все стороны кричат, что будет конец света. Конца света никакого не будет вообще-то, - объяснил ученый.

Уфолог отметил, что на Землю довольно часто падают метеориты. Примерно раз в пять или восемь дней небесные объекты оставляют след на поверхность планеты, однако этого никто не замечает. Обращать внимание на космические явления начинают только в преддверии конца света, который прогнозируют совершенно загадочным способом.

— Что такое конец света? Земля четыре с половиной миллиарда лет живет и спокойненько еще проживет <…> А вот до этого упал метеорит пять дней назад — это никому незаметно, никто не заметил. Можно статистику посчитать. Через каждые пять или восемь дней падают метеориты. В Антарктиде этих метеоритов много насыпано, - рассказал Соленый.

Ранее Пятый канал сообщал, что неожиданное падение небесного тела на Кубу привело жителей в восторг.

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