Эксперты назвали благородным жестом включение Кокорина в заявку на Лигу Европы

Футбольные эксперты назвали включение клубом «Зенит» своего нападающего Александра Кокорина, который с октября прошлого года находится в СИЗО, в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы «благородным жестом» и большой моральной поддержкой арестованному.

— Это очень благородный жест со стороны президента клуба Фурсенко. Поддержать в такой ситуации просто необходимо, и клуб не скрывает, что будет его поддерживать до конца, ждать его возвращения. Мне кажется, это очень красиво, — рассказал Пятому каналу спортивный комментатор и футболист Геннадий Орлов.

С ним согласен и советский футболист, российский тренер Алексей Стрепетов, который уверен, что такой шаг клуба в первую очередь нацелен на то, чтобы приободрить Кокорина, находящегося «в тяжелом психологическом состоянии».

— Не то, что клуб надеется, что он будет играть в Лиге Европы — он поддерживает Сашу: «Мы ждем твоего возвращения в родной клуб», — отметил Стрепетов.

По его мнению, навряд ли речь может идти об участии «зенитовца» в матчах европейского первенства.

— Трудно будет Саше восстановиться. Будет решение суда, наверняка они пробудут еще в СИЗО не один месяц. Следствие очень затягивается, это делается умышленно. Шансы мизерные даже на возвращение под подписку о невыезде, — считает футбольный тренер.

Он предположил, что Кокорин сможет вернуться на поле «в лучшем случае к осени».

Как сообщал Пятый канал, петербургский футбольный клуб «Зенит» включил арестованного футболиста Александра Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.

Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА команда «Зенит» проведет против турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Игра состоится 12 февраля в Стамбуле, ответный матч назначен на 21 февраля. Он пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 февраля. Предлагается продлить пребывание под арестом скандальных футболистов до 8 апреля.

Мамаеву, Кококрину и Протасовицкому выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», которые пополнились 21 декабря «Причинением легкого вреда здоровью». Напомним, скандальные футболисты в начале октября устроили несколько драк в центре Москвы, избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сейчас они содержатся в СИЗО «Бутырка».