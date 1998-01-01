Как при холодной войне: Елизавету II вывезут из Лондона в случае беспорядков

Королева Великобритании Елизавета Вторая, а также другие члены правительства и королевской семьи будут эвакуированы из Лондона в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных Brexit без соглашения. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на собственный источник.

Куда именно вывезут британскую королеву, издание не сообщает, однако в сообщении отмечается, что секретный план по эвакуации членов королевской семьи существовал еще со времен холодной войны.

— Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков , — приводит слова источника The Sunday Times.

Ранее Пятый канал сообщал, что парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС. Депутаты проголосовали за то, чтобы правительство страны договорилось с Евросоюзом о новых условиях выхода Королевства из экономического и политического объединения стран Старого света.