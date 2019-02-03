«Люблю тебя»: Мать рэпера Децла подтвердила смерть артиста

Мать известного рэп-исполнителя Децла Ирина Толмацкая опубликовала скорбную запись на своей странице в Instagram в связи со смертью сына.
— Люблю тебя.....1983-2019, — гласит надпись.
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Супруга музыканта Юлия Толмацкая также опубликовала пост с печальной новостью.
— Бог забрал любимого. RIP, — написала женщина.
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О смерти популяного репера на 36-м году жизни сообщил отец Кирилла Толмацкого музыкальный продюсер Александр.
Агент музыканта Дмитрий Каприелов сообщил, что сердце Децла остановилось спустя полчаса после концерта в Ижевске.