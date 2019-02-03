«Люблю тебя»: Мать рэпера Децла подтвердила смерть артиста

Мать известного рэп-исполнителя Децла Ирина Толмацкая опубликовала скорбную запись на своей странице в Instagram в связи со смертью сына.

— Люблю тебя.....1983-2019, — гласит надпись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Tolmatskaya (@irinatolmatskaya) 2 Фев 2019 в 8:47 PST

Супруга музыканта Юлия Толмацкая также опубликовала пост с печальной новостью.

— Бог забрал любимого. RIP, — написала женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бог забрал любимого. RIP ◼️ Публикация от Lapin avec la Lune... (@somamamori) 2 Фев 2019 в 7:47 PST

О смерти популяного репера на 36-м году жизни сообщил отец Кирилла Толмацкого музыкальный продюсер Александр.

Агент музыканта Дмитрий Каприелов сообщил, что сердце Децла остановилось спустя полчаса после концерта в Ижевске.