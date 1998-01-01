«Он мог дотянуть до 37»: Нумеролог раскрыла тайну смерти рэпера Децла

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, мог скончаться из-за того, что не реализовал предписанные ему жизненные задачи. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила нумеролог Арзу Кабарухина, проанализировав код судьбы и график жизни музыканта.

По словам Кабарухиной, в прошлой жизни Толмацкий сделал много хорошего, поэтому, вероятно, родился в хорошей семье. Однако в настоящем времени рэпер должен был проявлять много любви к окружающим и уметь прощать, чего часто не делал из-за излишней эмоциональности и жажды самореализации.

— Если такой человек останавливается в творчестве или начинает уходить в депрессию, то любовь, семья и дети уходят на второй план. А он должен был не останавливаться, он должен был развивать эту любовь. У него не должен был быть один ребенок, должна была быть куча детей, — сказала нумеролог.

При этом она подчеркнула, что, если люди с подобным графиком жизни не выполняют хоть одно предназначение, их может ждать ранняя смерть.

— Но он мог дотянуть до 37 лет и до 41 года, — добавила Арзу Кабарухина.

Также эксперт прокомментировала обсуждаемый в сети план «инсценировки смерти» Децла, о которой Кирилл Толмацкий рассказал в одном из интервью. Примечательно оно тем, что он якобы хотел «сыграть» свою кончину и спрятаться на неком острове именно в 35-летнем возрасте. Как заверила Кабарухина, музыканта настигла настоящая смерть. Однако Толмацкий мог предчувствовать свой скорый уход и по этой причине озвучить такой «план».

Ранее Пятый канал сообщал, что предварительной причиной смерти Децла в ижевском клубе 3 февраля является остановка сердца.