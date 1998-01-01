«Не видел его нетрезвым»: агент Децла об отношении рэпера к алкоголю

, 19:21 Эксклюзивное интервью 1 085

Концертный директор музыканта рассказал, как часто Кирилл Толмацкий употреблял спиртные напитки.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 19

Рэпер Децл, скончавшийся после концерта в Ижевске 3 февраля, не позволял себе выступать в нетрезвом виде. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил его представитель Дмитрий Каприелов.

— Ему нужно было выпить коньяк для горла перед выступлением. То есть, алкоголь был в небольших количествах. Я ни разу не видел его нетрезвым. Когда мы с ним виделись, он выпивал немного, но такого, чтобы он вел себя неадекватно, не было, — сказал Каприелов.

Также концертный директор музыканта отметил, что Кирилл Толмацкий (настоящее имя Децла — прим. ред.) был достаточно добрым человеком с хорошим чувством юмора.

— И в целом он был достаточно сильным человеком, — считает Дмитрий Каприелов.

Однако в последний раз он общался с Децлом только через мессенджеры, поэтому не знает, как рэпер чувствовал себя в последние дни жизни.

Ранее Пятый канал сообщал, что также агент Толмацкого развеял слухи о возможной «инсценировке» смерти рэпера. Согласно последним данным, он скончался от остановки сердца. 

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