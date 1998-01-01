Среди обломков самолета, в котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело

В обломках найденного на дне Ла-Манша самолета, в котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, обнаружено тело. Об этом говорится в официальном сообщении британской службы по расследованию авиапроисшествий (AAIB).
Для визуального исследования обнаруженных в воскресенье, 3 февраля, обломков используется дистанционно управляемый аппарат (ROV).
— К сожалению, на видеозаписи с ROV, один из пассажиров виден среди обломков. AAIB в настоящее время рассматривает дальнейшие шаги, консультируясь с семьями пилота и пассажира, а также с полицией, — говорится в отчете о расследовании.
Чье это тело — самого Эмилиано Сала или пилота — пока определить невозможно.
28-летнего футболиста «Кардифф» выкупил у «Нанта» 20 января. За аргентинца отдали рекордную для клуба сумму — 20 миллионов евро.