Среди обломков самолета, в котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело

В обломках найденного на дне Ла-Манша самолета, в котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, обнаружено тело. Об этом говорится в официальном сообщении британской службы по расследованию авиапроисшествий (AAIB).

Для визуального исследования обнаруженных в воскресенье, 3 февраля, обломков используется дистанционно управляемый аппарат (ROV).

— К сожалению, на видеозаписи с ROV, один из пассажиров виден среди обломков. AAIB в настоящее время рассматривает дальнейшие шаги, консультируясь с семьями пилота и пассажира, а также с полицией, — говорится в отчете о расследовании.

Чье это тело — самого Эмилиано Сала или пилота — пока определить невозможно.

gov.uk

исчез с радаров очень страшно Как ранее сообщал Пятый канал, частный самолет, на борту которого находились аргентинский форвард валлийского ФК «Кардифф» Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон,вечером 21 января. Они направлялись из Франции в Уэльс, связь была потеряна в 20 километрах от острова Гернси. Известно также, что перед самым отлетом Сала отправил в групповой чат мессенджера сообщение, в котором говорил, что ему

28-летнего футболиста «Кардифф» выкупил у «Нанта» 20 января. За аргентинца отдали рекордную для клуба сумму — 20 миллионов евро.