В интернете появилось последнее интервью Кирилла Толмацкого, который был известен как рэпер Децл. В своем разговоре с каналом «Муз-ТВ» Децл рассуждал о музыке Элджея, собственном упрямстве и о своенравии русских женщин.
Децл таже рассказал историю о собственном упрямстве и следовании принципам. Однажды он приехал в США, чтобы подписать контракт с крупным лейблом, но сделки не получилось — продюсер спросил Толмацкого, любит ли он рэпера Lil Wayne, и тот ответил «нет». В итоге сотрудничества не вышло.
Относительно современного состояния российского хип-хопа, Децл сказал, что индустрия переживает стагнацию, точно так же, как хип-хоп американский.
Свое интервью Толмацкий завершил мнением о российских женщинах.
Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля — он умер в ижевском кафе Posh после концерта. В связи с этим особо запоминаются первые слова из его интервью — о фанатской любви и преданности.
Ранее Пятый канал рассказывал, что новый клип Децла выйдет в день его похорон.