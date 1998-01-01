В интернете появилось последнее интервью Кирилла Толмацкого, который был известен как рэпер Децл. В своем разговоре с каналом «Муз-ТВ» Децл рассуждал о музыке Элджея, собственном упрямстве и о своенравии русских женщин.

— Качество (треков Элджея — прим. ред.) оставляет желать лучшего, тексты оставляют не очень хорошее впечатление. Видимо, он еще молод и не чувствует ответственности перед массами, которые его слушают, — сказал Толмацкий про творчество Элджея.

Децл таже рассказал историю о собственном упрямстве и следовании принципам. Однажды он приехал в США, чтобы подписать контракт с крупным лейблом, но сделки не получилось — продюсер спросил Толмацкого, любит ли он рэпера Lil Wayne, и тот ответил «нет». В итоге сотрудничества не вышло.

Относительно современного состояния российского хип-хопа, Децл сказал, что индустрия переживает стагнацию, точно так же, как хип-хоп американский.

Свое интервью Толмацкий завершил мнением о российских женщинах.

— Женщины в России очень тяжелые в общении. Очень характерные. Современные девочки вообще считают, что они просто принцессы, потому, что девочки. Он (сын Децла — прим. ред.) это уже просек и говорит: «Пап, я не знаю, долго буду выбирать», — заключил исполнитель.

Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля — он умер в ижевском кафе Posh после концерта. В связи с этим особо запоминаются первые слова из его интервью — о фанатской любви и преданности.

— Те слушатели, которые сейчас меня слушают, очень преданные и они будут меня слушать и через 10 лет, и через 20 и я их, уверен, не потеряю ни при каких обстоятельствах, — сказал Децл.

Ранее Пятый канал рассказывал, что новый клип Децла выйдет в день его похорон.