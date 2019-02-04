«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста

В день похорон Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Truk, его поклонникам представят новый клип артиста.
Об этом сообщается в официальном сообществе хип-хоп артиста в социальной сети «ВКонтакте».
— Около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое приготовил для нас Кирилл, — говорится в сообщении.
Вдова музыканта Юлия продублировала послание на своей странице в Instagram.
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— Имеющий уши услышит, — написала Юлия Толмацкая.
Похороны Децла состоятся 6 февраля в Москве. Музыкант обретет вечный покой на Пятницком кладбище.
Ранее Пятый канал рассказывал о граффити с рэпером в Сочи, которое появилось после внезапной смерти артиста в Ижевске в ночь на 3 февраля.