«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста

В день похорон Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Truk, его поклонникам представят новый клип артиста.

Об этом сообщается в официальном сообществе хип-хоп артиста в социальной сети «ВКонтакте».

— Около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое приготовил для нас Кирилл, — говорится в сообщении.

Вдова музыканта Юлия продублировала послание на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lapin avec la Lune… (@somamamori) 4 Фев 2019 в 4:20 PST

— Имеющий уши услышит, — написала Юлия Толмацкая.

Похороны Децла состоятся 6 февраля в Москве. Музыкант обретет вечный покой на Пятницком кладбище.

Ранее Пятый канал рассказывал о граффити с рэпером в Сочи, которое появилось после внезапной смерти артиста в Ижевске в ночь на 3 февраля.