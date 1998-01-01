Трамп призвал конгресс поддержать «борьбу за свободу» в Венесуэле

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Призыв к поощрению сторонников Хуана Гуайдо прозвучал во время ежегодного обращения к Конгрессу США.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп озвучил ежегодное обращение к конгрессу. В своем послании американский лидер призвал конгрессменов поддерживать жителей Венесуэлы в их «благородном стремлении к свободе».

— Мы поддерживаем венесуэльский народ в его благородном стремлении к свободе, — говорится во фрагменте, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп напомнил и о том, что подход к войнам, в которых участвуют американские силы, должен быть иным — как он и обещал во время предвыборной гонки.

— Будучи кандидатом в президенты, я обещал новый подход (к войнам — прим. ред.). Великие страны не воюют в бесконечных войнах, — заявляет глава США.

Также Дональд Трамп намерен пристально наблюдать за действиями Ирана, который, как убежден президент, желает США смерти.

— Мы не сведем глаз с режима, который скандирует «Смерть Америке!» и угрожает геноцидом еврейского народа, — сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Дональд Трамп не исключает возможности того, что американские военные силы будут отправлены в Венесуэлу на помощь оппозиционеру Хуану Гуайдо.

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