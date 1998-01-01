Трамп призвал конгресс поддержать «борьбу за свободу» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп озвучил ежегодное обращение к конгрессу. В своем послании американский лидер призвал конгрессменов поддерживать жителей Венесуэлы в их «благородном стремлении к свободе».
Трамп напомнил и о том, что подход к войнам, в которых участвуют американские силы, должен быть иным — как он и обещал во время предвыборной гонки.
Также Дональд Трамп намерен пристально наблюдать за действиями Ирана, который, как убежден президент, желает США смерти.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Дональд Трамп не исключает возможности того, что американские военные силы будут отправлены в Венесуэлу на помощь оппозиционеру Хуану Гуайдо.