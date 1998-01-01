В Сирии обнаружена комната, замурованная тысячу лет назад

Тайная дверь в историю — в старинной крепости Крак-Де-Шевалье в провинции Хомс сирийские археологи случайно обнаружили потайную комнату. Ученые говорят о сенсации.

Находки, которые хранились в заточении более тысячи лет, сейчас на экспертизе. Реликвии лишь чудом не разграбили — крепость как оборонительное укрепление последние годы использовали террористы.

Теперь историкам удалось добраться до настоящих сокровищ, подробнее — в сюжете Валентина Трушина.

Ранее Пятый канал рассказывал о найденной в Египте гробнице с 40 мумиями.