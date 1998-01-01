В Сирии обнаружена комната, замурованная тысячу лет назад

, 12:26 Эфирная новость 31

В средневековой крепости в сирийской провинции Хомс археологи обнаружили потайное помещение — оно было скрыто от людей более тысячи лет.

Фото, видео: Пятый канал

Тайная дверь в историю — в старинной крепости Крак-Де-Шевалье в провинции Хомс сирийские археологи случайно обнаружили потайную комнату. Ученые говорят о сенсации.

Находки, которые хранились в заточении более тысячи лет, сейчас на экспертизе. Реликвии лишь чудом не разграбили — крепость как оборонительное укрепление последние годы использовали террористы.

Теперь историкам удалось добраться до настоящих сокровищ, подробнее — в сюжете Валентина Трушина.

Ранее Пятый канал рассказывал о найденной в Египте гробнице с 40 мумиями.

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