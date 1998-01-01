Кто больше: Британские СМИ заявили о пяти новых подозреваемых по делу Скрипалей

Британские СМИ сообщают — в числе подозреваемых по делу Скрипалей уже пятеро россиян. Роль последних двоих была намного меньше, чем у остальных участников, так называемого «заговора».

По мнению полиции, россияне якобы попали в Соединенное королевство по туристическим визам в марте прошлого года, а потом вернулись на родину. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в СМИ появилась информация о третьем подозреваемом — неком сотруднике российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. В МИДе нашей страны сообщения назвали анироссийскими домыслами, поставленными на широкую ногу.