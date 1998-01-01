Кто больше: Британские СМИ заявили о пяти новых подозреваемых по делу Скрипалей

, 6:24 Видео 45

В скандально известном деле из Солсбери с каждым днем становится все больше «отравителей».

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Отравление Скрипаля 567

Британские СМИ сообщают — в числе подозреваемых по делу Скрипалей уже пятеро россиян. Роль последних двоих была намного меньше, чем у остальных участников, так называемого «заговора».

По мнению полиции, россияне якобы попали в Соединенное королевство по туристическим визам в марте прошлого года, а потом вернулись на родину. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в СМИ появилась информация о третьем подозреваемом — неком сотруднике российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. В МИДе нашей страны сообщения назвали анироссийскими домыслами, поставленными на широкую ногу.

Тема:
Отравление Скрипаля 567
7 февр
Посольство РФ считает вбросом новые сообщения в СМИ по делу Скрипалей
7 февр
Британские СМИ заявили, что нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
4 февр
«В госпитале изнасиловали?» — Виктория Скрипаль о слухах о беременности Юлии
21 янв
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
16 янв
В ЕС согласовали новые санкции против Петрова и Боширова
11 янв
Племянница Сергея Скрипаля уверена, что его нет в живых
8 янв
«Информационном вбросом» назвали в посольстве РФ новые публикации о Скрипалях
7 янв
Скрипаль может ходить в шляпе или с другим цветом волос — гадают в Telegraph
7 янв
Британские власти заявили, что им известны все детали покушения на Скрипалей
5 янв
Хакеры Anonymous обнародовали сведения об инциденте в Солсбери

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

7:16
Строители петербургского метро не выйдут из шахты, пока им не заплатят
7:08
Продюсер Андрей Разин винит в смерти сына черную магию
7:01
8 февраля — День российской науки
7:01
Театральный кроссворд: «Все билеты распроданы» и «Не верю!»
6:55
Видео: Сын Елены Яковлевой покрасил волосы в розовый цвет
6:44
Фигуристка Туктамышева откровенно рассказала об отношении к сексу
6:37
NL: Украинская ракета «Нептун» — слегка модифицированная российская Х-35
6:29
Полиция разыскивает участников перестрелки в Ростове-на-Дону
6:24
Кто больше: Британские СМИ заявили о пяти новых подозреваемых по делу Скрипалей
6:12
Ветеран ВВС США рассказал, как наблюдал испытания «секретного оружия СССР»
6:02
Рост цен на жилье зафиксирован в России
5:51
Какие тайны скрывает гибель Александра Пушкина — репортаж
5:47
Провидица усмотрела во сне Нибиру, несущуюся к Земле
5:39
Водителей смогут наказывать на основании видео от «народных инспекторов»
5:35
В Санкт-Петербурге определились с расположением новых станций метро
5:27
ФАС начала масштабное расследование эквайринга в России
5:15
В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом
5:03
Военные инженеры продолжают расчищать русло реки Бурея — видео
4:43
Лучшие из лучших: Путин вручил премии молодым ученым за уникальные открытия
4:27
Меркель рассказала о способах избежать энергозависимости от России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама