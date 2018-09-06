Британские СМИ заявили, что нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

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По данным The Telegraph, якобы, так называемым «агентам», Петрову и Боширову помогал некий Сергей Федотов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Отравление Скрипаля 565

Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой сообщает об еще одном, так называемом «русском агенте», который якобы замешан в деле об отравлении Скрипалей. По данным британских журналистов, его зовут Сергей Федотов.

Однако, там сообщается, что это имя выдуманное. Якобы некий Федотов должен был улететь в Москву вместе с Петровым и Бошировым, но перед вылетом передумал и снял регистрацию с рейса.

Журналисты The Telegraph утверждают, что, так называемый «агент», так и остался в Британии.

Отец и дочь — Юлия и Сергей Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Как считают британские спецслужбы, они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Позже они пришли в себя, однако после инцидента Сергей Скрипаль ни разу не появился на публике.

Власти Великобритании поспешили обвинить во всем Россию, а конкретно граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые по их мнению являются «агентами». Петров и Боширов в интервью RT опровергли эти обвинения, пояснив, что приезжали в Солсбери исключительно как туристы. Власти РФ также неоднократно заявляли, что к этому инциденту Россия не имеет никакого отношения.

Тема:
Отравление Скрипаля 565
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