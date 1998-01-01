Умер актер Сергей Юрский

Народный артист России, актер Сергей Юрский скончался рано утром в пятницу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

Ранее Пятый канал сообщал, что жена Сергея Юрского опровергла слухи о тяжелом состоянии актера. Наталья Тенякова пояснила, что ее мужа выпишут из больницы уже через пару дней. 16 марта легендарному артисту исполнилось бы 84 года.

Сергей Юрский известен российским зрителям по ролям в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и многих других.

Ранее Пятый канал сообщал, что ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов.