«Главное, что мы после себя оставляем»: Актер Игорь Скляр о Сергее Юрском

Народный артист России, актер и музыкант Игорь Скляр в интервью Пятому каналу рассказал, что познакомился с Сергеем Юрским еще в студенческие годы. По словам Игоря Борисовича Юрский оставил после себя «очень много и очень важное».

— Ушел из жизни Сергей Юрьевич Юрский. Я имел счастье, еще когда учился в институте, быть с ним знакомым. И когда спрашивают, кто же ваши учителя, и у кого вы учитесь в основном, — вот Сергей Юрьевич был одним из моих учителей. Это какой-то уникальный опыт, который останется навсегда. И в этом смысле я точно знаю, что этот человек всегда со мной. То, что мы уходим… Ну что же… Мне кажется — главное, что мы после себя оставляем в этой жизни. Сергей Юрьевич оставил очень много и очень важного , — рассказал Игорь Скляр.

Ранее Пятый канал сообщал, что главный художник БДТ им. Товстоногова Эдуард Кочергин рассказал в интервью, что для него значит уход из жизни народного артиста Сергея Юрского.