«Главное, что мы после себя оставляем»: Актер Игорь Скляр о Сергее Юрском

, 11:33 Эксклюзивное интервью 67

Народный артист России Сергей Юрский скончался утром в пятницу, 8 февраля, на 84-м году жизни.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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Скончался Сергей Юрский 8

Народный артист России, актер и музыкант Игорь Скляр в интервью Пятому каналу рассказал, что познакомился с Сергеем Юрским еще в студенческие годы. По словам Игоря Борисовича Юрский оставил после себя «очень много и очень важное».

— Ушел из жизни Сергей Юрьевич Юрский. Я имел счастье, еще когда учился в институте, быть с ним знакомым. И когда спрашивают, кто же ваши учителя, и у кого вы учитесь в основном, — вот Сергей Юрьевич был одним из моих учителей. Это какой-то уникальный опыт, который останется навсегда. И в этом смысле я точно знаю, что этот человек всегда со мной. То, что мы уходим… Ну что же… Мне кажется — главное, что мы после себя оставляем в этой жизни. Сергей Юрьевич оставил очень много и очень важного, — рассказал Игорь Скляр.

Ранее Пятый канал сообщал, что главный художник БДТ им. Товстоногова Эдуард Кочергин рассказал в интервью, что для него значит уход из жизни народного артиста Сергея Юрского.

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