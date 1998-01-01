Сергей Шнуров посвятил четверостишие актеру Сергею Юрскому, который скончался утром, 8 февраля, от остановки сердца. Стихотворение опубликовано в Instagram Шнурова.

Пользователи оценили стихотворение музыканта и выразили свои соболезнования в связи со смертью знаменитого актера.

— Четко сформулировали, Сергей.

— Как грустно и печально — закончился Юрский период! Скорбим! Добрая и светлая память!

— У Шнура, как всегда, шедевральный некролог.

Некоторые пользователи заметили, что в аккаунте Шнурова все чаще стали появляться заметки, посвященные умершим людям. Буквально недавно он публиковал стихотворение про Децла, скончавшегося 3 февраля.

— Ваш Instagram все больше становится похожим на некролог, - отметил один из юзеров.

Сергей Юрский, актер, известный по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и «Республика ШКИД», скончался 8 февраля. Ранее Пятый канал сообщал, что стала известна дата прощания с актером.