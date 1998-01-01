Петербуржец получил тюремный срок за убийство «незваного гостя» на своей даче

Житель Петербурга Заур Алиев осужден за убийство мужчины, который незаконно пробрался на его дачный участок.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, инцидент произошел в 2017 году: мужчина проник на территорию, где находилась дача Алиева и пытался пробраться в дом, но не успел, хозяин застал его врасплох.

Тогда мужчина попытался скрыться, но Алиев догнал его на автомобиле и стал стрелять по беглецу из травматического пистолета.

Пуля попала в голову мужчине и он скончался, а Алиев оказался на скамье подсудимых.

Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В качестве наказания суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. При этом был учтен ряд смягчающих обстоятельств: явка с повинной, противоправные действия убитого, добровольное возмещение ущерба родственникам погибшего, тяжелая болезнь Алиева и наличие детей на иждивении.

Приговор в законную силу не вступил.

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