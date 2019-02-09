Госслужащие Петербурга вышли на субботник — видео

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Руководители районных и муниципальных правительственных аппаратов вместе с коммунальщиками чистят городские улицы от снега.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3592

В Петербурге проходит зимний субботник для государственных служащих. В субботу, 9 февраля, на уборку городских улиц вышли вице-губернаторы Северной столицы, руководители и сотрудники исполнительных органов государственной власти, подведомственных учреждений города.

Чиновники вместе с сотрудниками коммунальных служб расчищали тротуары и дороги от сугробов и наледи, которые накопились из-за обильных снегопадов, обрушившихся на Петербург.

Как сообщает телеканал 78, к участникам субботника присоединился и глава города Александр Беглов. Вместе с руководителем Петроградского района Иваном Громовым и другими представителями администрации он занимался приведением в порядок Большой Посадской улицы. Им пришлось раскалывать ледяную корку на асфальте и загружать куски льда и снег в спецтехнику.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что для уборки снега пришлось перекрыть несколько улиц Санкт-Петербурга.

Тема:
Погода 3592
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