«Торчит, как сосиска»: Дочь Пугачевой и Галкина развеселила фанатов

Дети известного шоумена Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой уже давно завоевали популярность среди фанатов звезд. У молодых знаменитостей есть даже собственные Instagram-аккаунты, на которые подписаны несколько сотен тысяч пользователей. Поклонники приходят в восторг, наблюдая за жизнью Гарри и Лизы. Вместе с их родителями они смеются над забавными выходками детей и радуются их первым успехам.

8 февраля, в Instagram Лизы Галкиной появилось очередной видео, которое рассмешило фанатов юной звезды. На этот раз она подобрала интересное сравнение их загородного дома, который располагается в подмосковной деревне Грязи под Звенигородом. Готический замок певицы девочка сравнила с сосиской.

Как сообщает Утро.ру, подписчики юной леди были очарованы новым видео. Они осыпали девочку комплиментами и пожелали всех благ.

— Счастья и добра замечательным деткам!

— Такой позитив после просмотра! Еще хочется!

— Красавица!

— Пусть Господь благословит этих деточек! Здоровья, счастья и всех благ!

— Солнышко ты наше, Лизонька! — писали восторженные комментаторы.

Фолловеры также отметили, что прекрасные дети — заслуга родителей. По их мнению, талант Гарику и Лизе передался от звездных папы и мамы.

Ранее Пятый канал рассказал, что сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой устроил «экстремальную» гонку на квадроцикле рядом с семейным замком в Подмосковье.